Песни Пугачевой захотели запретить

Виталий Бородин попросил министра культуры запретить песни Пугачевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой запретить песни Аллы Пугачевой на патриотических мероприятиях.

«Считаем что Пугачёва себя дискредитировала вместе со своим супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). В нашей стране её позиция неоднозначна и соответственно мы имеем полное право от лица наших граждан поставить такой вопрос в Министерстве культуры», — заявил общественник.

Ранее Виталий Бородин обратил внимание на других артистов — бардов Сергея и Татьяны Никитиных. Он потребовал отменить их выступление в Москве. Свою просьбу он мотивировал неоднозначной политической позицией музыкантов.

*признан иноагентом на территории РФ.