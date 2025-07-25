Мать украинской модели Ковальчук рассказала о последствиях интервью с Собчак

Мать модели Марии Ковальчук Анна начала получать угрозы после того, как она с дочерью дала интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает Starhit.

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Напомним, что в марте Мария Ковальчук была найдена с переломом позвоночника и конечностей на обочине дороги в Дубае. Сейчас модель прикована к инвалидной коляске.

Как заявила мать девушки, после интервью Собчак ей стали поступать угрозы. При этом Анна считает, что их присылают люди, которые могут быть причастны к состоянию дочери — во время интервью Мария назвала имена тех, кто виновен в произошедшем.

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«Это сообщение было исчезающим. Я его открываю и спокойно читаю, в нем было написано: “Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь“. У меня земля ушла из-под ног», — заявила мать девушки.

О ситуации с Марией Ковальчук стало известно 19 марта. Изначально в дубайской полиции заявили, что травмы являются результатом падения с большой высоты, но близкие девушки сразу усомнились в этой версии.