Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев оценил шансы на выдачу Латвии российской певицы Анны Седоковой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Как рассказал Русяев, Конституция РФ запрещает экстрадицию граждан страны. Таким образом, латвийская сторона может заочно обвинить Седокову, либо инициировать возбуждение уголовного дела в России.

Напомним, что ранее семья бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы обратилась в латвийские и российские суды с требованием расследовать причастность Седоковой к самоубийству Тиммы.

Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности

«В российском праве доведение до самоубийства квалифицируется как преступление средней или тяжкой категории в зависимости от отягчающих обстоятельств. По части первой статьи 110 УК РФ речь идет о действиях, выразившихся в систематическом унижении, угрозах, шантаже или ином психическом давлении, которые привели к смерти. Максимальный срок наказания в базовом составе составляет до шести лет лишения свободы. Однако уголовное дело возбуждается не по инициативе частного обвинителя, а на основании постановления дознавателя или следователя после доследственной проверки и подтверждения признаков состава преступления», — рассказал юрист.

Ранее семья Тиммы заявила, что Седокова могло довести своего бывшего мужа до самоубийства.