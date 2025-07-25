Живущий в Испании российский комик испытал культурный шок от одной особенности страны

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Испании, признался, что испытал культурный шок из-за одной особенности страны. Об этом он высказался на своем стендап-концерте, доступном на YouTube.

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Стендапер признался, что ему не нравятся интерьеры домов в Испании.

«Какие тут *** [страшные]. Это фантастика вообще. У меня культурный шок был. Это стоит все бешеных денег, и там нет ремонта. Мне кажется, испанцы не знают слова "ремонт"», — возмутился Белый.

Он в шутку предположил, что испанцы часто гуляют по ночам, потому что не хотят возвращаться в дома с некрасивым внутренним убранством.

Ранее комик рассказал, что его обругал мексиканец в США. По словам Белого, это произошло, когда он с другом утром шел по Лос-Анджелесу.