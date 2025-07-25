Адвокат блогера Митрошиной сообщил о взломе ее аккаунта с 2,6 млн подписчиков

У блогера Александры Митрошиной украли аккаунт с 2,6 млн подписчиков. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.

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Сейчас Митрошина находится под домашним арестом в связи с расследованием уголовного дела об отмывании денег. Ей запрещено пользоваться интернетом. Однако сегодня в соцсетях блогера появились посты и видеозаписи, в которых она сообщает о необходимости заплатить штрафы на 100 млн рублей в течение лета.

Адвокат прокомментировал появление записей. Выяснилось, что Митрошина не нарушала условия домашнего ареста – ее аккаунт украли.

«На самом деле страницу Александры уже давно взломали. По этому поводу подано заявление в полицию. Работающий по делу следователь проинформирован», - рассказал Мушаилов изданию Kp.ru.

По его словам, опубликованные записи старые, блогер выкладывала их до задержания.

Ранее муж Митрошиной Тимур Кошкаров впервые высказался о ее аресте. Мужчина сообщил, что паники у них нет – семья делает все от нее зависящее.