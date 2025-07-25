Бузовой потребовались помощь врачей и капельницы

Поющей телеведущей Ольге Бузовой потребовалась помощь врачей из-за переживаний по поводу смерти любимой собаки по кличке Ева.

© Passion.ru

Как сообщила Telegram-каналу «Свита короля» неназванная сотрудница съемочной группы, с которой сейчас работает Бузова, артистке пришлось вызывать медиков и ставить капельницу, чтобы привести в чувства.

«Не знаю, то ли нервный срыв у нее был… Она же постоянно работает, ей в форме надо быть, так что приводили в чувство», - сказал источник.

Напомним, последние несколько недель Ольга рассказывала в своем блоге о тяжелом состоянии ее собаки. Знаменитость периодически навещала животное, которое находилось на лечении в ветклинике. В итоге спасти 13-летнюю Еву не удалось.

Ранее Ольгу Бузову вновь заподозрили в беременности. Поводом для обсуждений стало видео поклонника, в котором у артистки проглядывался округлившийся живот.