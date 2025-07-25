Лайма Вайкуле заявила, что концерты Кристины Орбакайте несправедливо отменяют в Латвии. Интервью певицы попало в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

В новом интервью Лайма высказалась о судьбе Орбакайте, которую внесли в Латвии в черный список. Певица считает, что решение об отмене Кристины было принято на эмоциях. Она напомнила, что дочь Аллы Пугачевой является гражданкой Литвы, поэтому ее выступления не несли в себе угрозу.

«Если смотреть с точки зрения закона, то в законе точно что-то написано, чего я не знаю. Но, думаю, Кристина не сделала бы в Латвии ничего плохого. Более того, она гражданка Литвы», — высказалась знаменитость.

Также Лайма призналась, что считает русский язык необходимым, иначе в Латвии перестанут все друг друга понимать. По словам певицы, на сегодняшний день на русском говорят многие нации, и это то, что всех объединяет.

«Русский язык давал возможность всем понимать друг друга! Грузия, Армения, Азербайджан — мы могли говорить на языке, который понимаем. Я думала, что никогда не смогу петь на русском», — сообщила она.

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