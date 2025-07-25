Состояние здоровья вдовы Оззи Осборна вызывает тревогу у ее близких

Смерть 76-летнего Оззи Осборна стала "тяжелым ударом" для его 72-летней супруги и менеджера Шэрон Осборн.

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Пока семья готовится к похоронам, которые могут пройти в закрытом режиме на территории их поместья Welders House в Бакингемшире, Великобритатия, состояние здоровья вдовы музыканта вызывает опасения у ее близких.

"Шэрон очень, очень хрупкая. Она такая худая. Ей нездоровится. Мы все сейчас в ужасе и опасаемся за её здоровье", - рассказал друг семьи The Daily Mail. "Оззи был её жизнью. Он был смыслом её жизни. Они были лучшими друзьями друг для друга. Мы не знаем, что она будет делать и как справится", - поделился собеседник издания. Супруги состояли в браке в течение 43 лет.

В 2002 году у Шэрон Осборн диагностировали рак толстой кишки, она перенесла операцию и химиотерапию. В 2023 году она сильно похудела после уколов препарата "Оземпик" и долго не могла набрать вес.