Шаляпин посоветовал дочери Бони настраиваться на «безработную жизнь»

Певец Прохор Шаляпин порекомендовал дочери телеведущей Виктории Бони настраиваться на «безбедную и безработную жизнь». Об этом сообщает «СтарХит».

Ранее Шаляпин принял участие в презентации косметики Бони. На мероприятии в Москве также присутствовала ее 13-летняя дочь Анджелина. В какой-то момент девочка начала спорить с матерью из-за попыток Бони снять с ней видео. Анджелина заявила, что не хочет работать.

После этого Боня представила свою дочь Шаляпину. Она отметила, что и певец, и ее дочь любят деньги, и попросила Шаляпина поделиться секретом, как ему удается зарабатывать «на релаксе».

«Секрет в любви к себе, прежде всего. Сам себя не полюбишь - никто так сильно не полюбит. <…> Ты очень красивая, у тебя очень много времени впереди, и ты себя должна действительно настраивать на безбедную, безработную жизнь, чтобы минимум каких-то движений делать и максимум все иметь», - обратился Шаляпин к дочери Бони.

В заключение он добавил, что если «эти чудеса моделировать, оно так и случится».