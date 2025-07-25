Как изменилась жизнь Александра Буйнова после ДТП

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, как изменилась жизнь певца Александра Буйнова после ДТП в феврале 2025 года. Он отметил, что репутация артиста в шоу-бизнесе не пострадала. Более того, ему удалось уладить все вопросы с пострадавшей в аварии женщиной. Подробности узнал портал «Страсти».

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27 февраля Буйнов сбил пожилую россиянку на пешеходном переходе в Подмосковье. Пенсионерка получила травму ноги и была доставлена в больницу, где ей оказали помощь медики. Женщина заявляла, что Александр даже не вышел из автомобиля после аварии, чтобы посмотреть, в порядке ли она. А артист делился — все ее обвинения связаны с тем, что она находится «под чьим-то влиянием».

Спустя пять месяцев после ДТП певец уже не вспоминает о произошедшем. По словам продюсера Сергея Дворцова, он полностью оправился после аварии. Более того, он смог уладить конфликт с пострадавшей, и теперь у нее нет претензий.

«Нет к нему никакого негативного отношения. Ничего не изменилось. Он как работал, так и работает. Конечно, он был на стрессе, человек болеет, и эта ситуация, когда он сбил женщину, далась ему тяжело. Он ведь даже на какое-то время ушел со сцены, не давал концерты. Но к нему относятся замечательно. Он любимчик многих, уважаемый, энергичный, яркий и веселый человек. Избегать его после случившегося не стали», — поделился Дворцов.

Продюсер рассказал, что Буйнов уже возобновил концертную деятельность. Заработок певца после истории с ДТП не пострадал. Не отвернулась от него и аудитория.

«У него гонорарная история „в разнобой“. Все зависит от мероприятия, от города, от заказчика. Порядка 2,5 млн рублей у него стоит выступление, — отметил Сергей Дворцов. — Александр нравится публике своей харизмой. Он любимец женщин. Есть в нем определенная изюминка, на которой, собственно, он держится на сцене. В душе он некий такой подросток».

Ранее Александр Буйнов отказался играть вторую свадьбу с женой.