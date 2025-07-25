Брухунова после скандала решилась на откровение о браке с Петросяном

Молодая жена Евгения Петросяна на днях попала в скандал. Татьяна вернулась из очередного путешествия, и была шокирована тем, что некое издание написало о ее отдыхе. Брухунова отдала предпочтение не заграничным курортам, а Золотому кольцу России, за что и подверглась критике.

"К тому, что меня оскорбляют, унижают, я давно привыкла. Такая-сякая, косая-кривая, без вкуса, без стиля – ок. Не спорю. Меня шокировало, что автор статьи упрекает меня в том, что я путешествую по России", — возмутилась жена Петросяна.

Народ не стал защищать Татьяну, напротив ей припомнили, что в одном из музеев Костромы Брухунова вела себя нагло, пыталась пройти без очереди.

"Смотрела на нас, как на грязь", — посетовал один из туристов в Сети.

Видимо, пожалел и поддержал Татьяну только муж, ведь внезапно и совершенно без повода Брухунова на своей странице в соцсети поделилась романтичным фото с Петросяном. Более того, девушка трогательно обратилась к любимому, используя для этого строчки французского писателя Антуана де Сента-Экзюпери:

"Конечно, встретить человека — это подарок судьбы. Но люди не встречаются, они обретают друг друга. Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребенок по одному разыскивает разбросанных по свету родных… Если бы люди тратили чуть больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не умножать то, что их разделяет, — быть может, нам удалось бы жить в мире".

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. При этом супругам удалось сохранить любовь и романтику. Евгений Ваганович часто балует жену, а она рада делиться сюрпризами мужа со своими поклонниками.