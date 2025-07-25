Мария Погребняк прокомментировала обвинения в адрес Анны Седоковой

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в разговоре с Super рассказала, что защитники хотят привлечь Анну Седокову к уголовной ответственности по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». На эту новость отреагировала Мария Погребняк, причём достаточно резким комментарием.

© Соцсети

Она напомнила, что пара развелась ещё в 2024 году, а эти иски со стороны семьи Тиммы абсолютно «беспочвенные и несправедливые».

«Они же уже развелись до трагедии! Анна и Янис не жили вместе. Как можно в принципе говорить о "доведении" в такой ситуации?» — заявила она.

Погребняк не стала сдерживаться в оценках, и прямо заявила о возможных мотивах подачи иска.

Честно? Создаётся стойкое ощущение, что адвокаты решили сделать себе имя и карьеру на громком имени Анны и этой страшной трагедии. А эти заявления — чистый прессинг! — Мария Погребняк

Мария считает, что подобные действия представляют собой попытку оказать психологическое давление на Седокову, которая и без того тяжело переживает потерю бывшего мужа.

Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности

Сама Анна Седокова до сих пор никак не комментирует ситуацию. Как рассказывал адвокат, она не выходит на контакт ни с семьёй Яниса, ни с его защитой.

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма трагически погиб в 2024 году. Его родственники убеждены, что к трагедии привели отношения спортсмена с Седоковой, но сама певица свою причастность категорически отрицает.