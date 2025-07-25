Суд решил, с кем останется 12-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Головинский районный суд Москвы в пятницу, 25 июля, оставил 12-летнего сына актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного с мамой.

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Защита Муцениеце настаивала на том, что Прилучный в течение десяти месяцев препятствовал общению сына с матерью и настраивал ребенка против нее. По словам адвоката актрисы, Прилучный окружил мальчика охраной, которая фактически мешала встречам, сменил его номер телефона, заблокировал в мессенджерах и ограничил контакты с родственниками со стороны матери.

Адвокат Прилучного все обвинения отвергла, заявив, что защита Муцениеце распространяет недостоверную информацию из-за нежелания актрисы принять позицию сына. По ее словам, судебные заседания неоднократно откладывались по инициативе Муцениеце, которая требовала повторного допроса ребенка, чему сторона Прилучного возражала. За время проживания сына с отцом, утверждает его защита, встреча с матерью произошла лишь однажды — в Театре кабаре, причем место и формат встречи, по их словам, выбрала сама Муцениеце, передает Starhit.

Ранее актриса и ее адвокат Наталья Мелешкина заявили, что попытки Павла Прилучного привлечь бывшую супругу к уголовной ответственности не увенчались успехом и артист получил отказ в ответ на свои жалобы. При этом ранее сообщалась, что артист намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности за клевету.