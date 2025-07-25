«Скажешь, что накосорезила»: простят ли Хаматову в РФ?

Народная артистка Чулпан Хаматова может вернуться в Россию и даже найти здесь работу, если извинится. Такое мнение высказал News.ru кинорежиссер Олег Забугорский.

Режиссер, который жил и работал в Голливуде более 10 лет, а после начала спецоперации из чувства патриотизма вернулся в Москву, уверен, что Хаматову уже ничего не держит за рубежом.

«На Западе во многих проектах пыталась пристроиться - оказалась не нужна. И что остается делать? Разве что ехать на родину. Тем более, здесь она даже не внесена в список иноагентов, значит, тем более не ожидается проблем», - заметил Забугорский.

По его мнению, вернуться на прежнее место работы Хаматова не сможет, так как руководитель театра «Современник Владимир Машков вряд ли простил ее антироссийские высказывания. Но актриса сможет принять участие в других проектах в России.

«Я уверен, что найдется много других желающих ее приютить. У Хаматовой остались здесь в Москве знакомые, шепнули - «приедешь, скажешь, что накосорезила, попросишь прощения, потихоньку простят», - считает Олег Забугорский.

После начала спецоперации Хаматова уехала из России вместе с детьми. В интервью актриса признавалась, что во время начала спецоперации она находилась в отпуске в Латвии и хотела «переждать» события, однако затем приняла решение об эмиграции.

После этого Хаматова стала регулярно выступать с резкой критикой действий России на Украине. Кроме того, она негативно высказалась о своем звании народной артистки РФ, назвав его «бредятиной и советским пережитком». Чулпан Хаматова жила в Риге и устроилась работу в Новый Рижский театр. Она также жаловалась, что ее доходы значительно упали - если в «Современнике» ей платили по 3,5 тысячи евро за выход на сцену, то в Латвии лишь 800 евро за месяц работы.