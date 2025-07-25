В РПЦ призвали певца SHAMAN и Екатерину Мизулину не грешить и обвенчаться. Об этом сообщает «Абзац».

SHAMAN (Ярослав Дронов) состоит в отношениях с Екатериной Мизулиной и интригует публику разговорами о свадьбе. Правда пока певец не называет дату торжества, намекая, что не хочет торопить события. Однако в беседе с журналистами клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий заявил, что публичная демонстрация чувств является грехом. Он призвал знаменитостей как можно скорее обвенчаться или вступить в брак.

«Есть преступление против нравственного закона, и когда оно становится публичным фактом, тем хуже отягчающие вину обстоятельства. Как сгладить? Принести покаяние перед лицом Господа – это одна сторона дела, а дальше либо вступить в брак, обвенчаться, что тоже, по существу, будет прерыванием внебрачной связи. Это наша форма участия в противодействии злу», — высказался священник.

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На данный момент ни певец, ни его возлюбленная не комментировали обращение священника.