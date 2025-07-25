Иван Ургант может скоро вернуться

Кинокритик Александр Горбунов не исключил возвращения в скором времени телеведущего и актера Ивана Урганта на российские телеэкраны, передает NEWS.ru.

По словам специалиста, возвращение артиста на экраны телевизора продвигают влиятельные люди. Как уточнил он, «есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино».

Горбунов подчеркнул, что в России уже начинают работу над проектами с участием некоторых артистов, которые покинули страну и открыто критиковали специальную военную операцию. Речь идет о небольших ролях в кино и сериалах, которые можно будет легко удалить, если зрители не оценят их, добавил собеседник.

Как стало ранее известно, Министерство юстиции РФ проводит проверку для выявления в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента.

Также ранее режиссер Олег Забугорский предположил, что актриса Чулпан Хаматова может вскоре вернуться в Россию. Он отметил, что у кинозвезды нет причин оставаться за границей, где она не смогла найти свое место.