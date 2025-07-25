Раскрыто, как уехавшая за границу Литвинова продолжает зарабатывать в России

Актриса Рената Литвинова продолжает зарабатывать в России, несмотря на эмиграцию. Знаменитость уже несколько лет живет во Франции, но при этом по-прежнему продает соотечественникам свои духи, книги и принты.

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По данным сайта «Абзац», Литвинова беспрепятственно торгует своими товарами в России, так как у нее нет статуса иноагента. Поклонники актрисы могут прибрести флаконы духов, цены на которые стартуют от 25 тысяч рублей, или же книги, продаваемые в открытом доступе. Кроме того, Литвинова выпускает принты со своими картинами. Они стоят по 15 тысяч рублей. А оригинальный рисунок обойдется в 50 тысяч рублей. При желании можно перенести художества на шопперы или футболки за 1,5 тысячи рублей.

За границей же с заработками у актрисы не складывается. Как выяснил источник, ее бизнес косметики терпит убытки, а выступлений практически нет. В эмиграции она создала спектакль «Кактус», но показы запланированы только на ноябрь в Тбилиси.

С кинокарьерой у Ренаты в эмиграции тоже не задалось. Последний фильм с ее участием вышел на экраны еще в 2021 году. С тех пор актриса больше не снималась.

Ранее Рената Литвинова призналась, что пьет шампанское без подсчета бокалов.