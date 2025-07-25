Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности

Адвокат Мария Грачева, которая представляет интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, направила обращения в правоохранительные органы с целью инициировать уголовное преследование бывшей супруги спортсмена Анны Седоковой. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, речь идет о статье УК России «Доведение до самоубийства». Как уточнила адвокат, в Латвии и в России поданы аналогичные заявления.

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Баскетболист Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года в одном из хостелов в Москве. Он покончил с собой. Известно, что Тимма тяжело переживал развод с Седоковой и неоднократно грозился свети счеты с жизнью, если она не вернется к нему. После смерти баскетболиста его родные так и не смогли связаться с певицей, поскольку она их всех заблокировала.

Telegram-канал Super.ru ранее сообщил, что Седокова запрещала экс-супругу смотреть на фото 6-летнего Кристиана, сына от первого брака. По данным канала, семья покойного баскетболиста намерена взыскать 60 млн рублей с их совместного с певицей имущества в пользу мальчика.