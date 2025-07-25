Продюсер Бардаш рассказал правду о российском шоу-бизнесе

Продюсер Бардаш заявил, что шоу-бизнесом в России правят деньги. Об этом сообщает Kp.ru.

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Продюсер Юрий Бардаш стал ведущим нового проекта на телевидении «Наша новая музыка». Он ищет музыкантов по всей России, чтобы подарить им известность и путевку в отечественный шоу-бизнес.

По словам продюсера, прославиться после одного телеэфира практически невозможно.

«Хороший вопрос, можно ли выстрелить с одного эфира и стать популярным… Думаю, нет, это невозможно. Нужно очень много трудиться, чтобы стать известным», — поделился он.

Причиной этого, считает Бардаш, являются деньги, которые правят отечественным шоу-бизнесом.

«Что касается специфики шоу-бизнеса в России, — это просто: правят деньги, а не творчество. Лейблам нужно попадать в тренды — это убого и скучно, в этом нет ни искусства, ни душевного удовлетворения. Шоу-бизнес — рынок», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Бардаш рассказал о музыкальном рабстве автора песни «Бобр».