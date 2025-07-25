Беременная Агата Муцениеце перенесла свадьбу с Петром Драгой: что произошло

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга перенесли свадьбу. Об этом aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, торжество пройдет в начале августа, хотя изначально планировалось на июль.

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Предложение руки и сердца звезда «Закрытой школы» получила еще на майских праздниках. В окружении актрисы рассказывали, что свадьбу запланировали на лето 2025 года, причем торжество хотели провести в кругу самых близких. Продюсер Дворцов уточнял – дата назначена в июле. Но что-то пошло не так, и церемонию перенесли.

Сергей Дворцов предположил, что возникли «нюансы», которые вынудили немного скорректировать планы Муцениеце и Дранги.

«У них свадьба должна была состояться в июле, но что-то перенесли. Думаю, в начале августа мы увидим их бракосочетание. Возможно, есть свои нюансы как со стороны Петра, так и со стороны Агаты. Все же главное событие в их жизни», - отметил продюсер.

К слову, недавно Агата делилась деталями подготовки к свадьбе. Сейчас невеста шьет платье от известного бренда.

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