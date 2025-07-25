«Столько крови выпили»: Сатир о судах с «Орлом и решкой»

Блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) признался, что ему очень тяжело дались суды с «Орлом и решкой», которые начались после того, как он записал юмористический ролик-пародию на программу. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Есть вопросики» с Идой Галич.

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По словам Сатира, на его пародию, где он предстал в образе Насти Ивлеевой, обиделась вовсе не она и не другие ведущие шоу, а именно продюсеры, которые в итоге обратились в суд.

«Они мне крови столько выпили этими судами. За пародию! Я прописан в Новосибирске. Они, бедолаги, гнали своих юристов из Москвы туда. Все судебные дела были в Новосибирске. Суть претензий? Опорочили честь и репутацию бренда», - рассказал он.

Пародист отметил, что было несколько судебных заседаний и в какой-то момент его даже обвинили в том, что он пытался «выдать себя за Настю Ивлееву и обмануть зрителей».

«Не знаю, на это ли они уповали? Они подавали на два миллиона морального ущерба. Сначала они проиграли суд, потом подали на апелляцию, (…) что-то там нашурудили, и в итоге мы заплатили 20 тысяч штрафа», - пояснил он.

Напомним, что «Орел и решка» - телепередача, транслировавшаяся на украинских и российских каналах с 2011 по 2022 год. Ее идея заключалась в демонстрации разницы впечатлений от одного и того же путешествия, осуществленного двумя людьми с минимальным и максимальным бюджетом.

Ивлеева принимала участие в нескольких сезонах шоу: в 2019 («Ивлеева VS Бедняков»), в 2020 (соведущая — Юлия Коваль) годах. В феврале 2022 года проект был закрыт.