Звезда «Слова пацана» стал отцом в день своего рождения

Актер Лев Черепанов, известный по роли в хитовом сериале «Слово пацана», впервые стал отцом в день своего рождения. Об этом артист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Черепанов опубликовал фотографию дочери, скрыв ее лицо смайликом, и добавил, что девочку назвали Мирой. Она появилась на свет 25 июля, а молодому отцу в этот день исполнилось 24 года.

«В мой день рождения мой лучший подарок», — подписал фото новорожденной дочери Черепанов.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, арестованный за разбой с расправой, ушел на специальную военную операцию.