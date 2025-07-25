Лесной пожар на Кипре подбирается к элитному жилью Аллы Пугачевой

Покинувшую Россию три года назад Аллу Пугачёву преследуют неприятности. После её переезда в Израиль, там начались военные действия, тогда певица отправилась на Кипр. Однако этим летом на острове бушуют лесные пожары, которые уже угрожают недвижимости певицы.

Элитный дом Пугачёвой расположен в Лимасоле, пригород которого охвачен огнём. Власти страны заявили, что пожар уже уничтожил десятки домов и автомобилей, горят тысячи гектаров земли. Пожарные службы работают в усиленном режиме, а президент Кипра запросил международную помощь.

В настоящее время жизни самой Аллы Пугачевой ничто не угрожает. Она находится с детьми на отдыхе в Юрмале, где семья традиционно останавливается на вилле «Марта», стоимость аренды которой составляет около 15 млн рублей.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

Ранее мы показывали дом примадонны на Кипре. Это двухэтажный особняк с жилым подвальным этажом, бассейном, четырьмя ванными комнатами. Дом расположен на первой линии — до Средиземного моря рукой подать. Стоимость особняка составляет около 350 млн рублей.

Также недавно известный музыкальный критик Сергей Соседов, который часто высказывался о поведении Аллы Пугачёвой, дал неожиданный комментарий, поставив точку в своём отношении к певице: «Для меня этого человека больше не существует».