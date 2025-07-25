Известная рэперша арестована в США

Знаменитая американская исполнительница рэпа GloRilla арестована по обвинению в торговле наркотиками после того, как полиция отреагировала на звонок о краже со взломом. Полицейские арестовали 25-летнюю рэпершу после того, как в ходе расследования обнаружила "значительное количество” запрещенных веществ растительного происхождения в ее доме в Атланте.

© Московский Комсомолец

Американская рэперша GloRilla была арестована по обвинению в незаконном обороте наркотиков в ночь перед своим выступлением на матче всех звезд WNBA, после того как полиция отреагировала на сообщение о краже со взломом в ее доме в Атланте в субботу, пишет The Guardian.

Офис шерифа округа Форсайт подтвердил телеканалу WSB-TV в Атланте, что власти отреагировали на звонок о краже со взломом в доме, принадлежащем рэпперше, чье настоящее имя Глория Аллилуйя Вудс, около 1:30 ночи в субботу. Сама же Вудс в то время находилась в Индианаполисе, чтобы вечером выступить на матче всех звезд WNBA.

По данным офиса шерифа, трое подозреваемых проникли в дом в отсутствие Вудс, чтобы ограбить жилище, и были задержаны, когда неизвестный открыл по ним огонь. Сообщается, что грабителям удалось скрыться целыми и невредимыми. В ходе расследования полицейские почувствовали специфический запах и вызвали оперативную группу по борьбе с наркотиками, которая обнаружила “значительное количество марихуаны” в шкафу в спальне.

Глории Вудс было предъявлено обвинение в хранении марихуаны и запрещенных веществ, и во вторник исполнительница рэпа добровольно сдалась властям округа Форсайт. Впоследствии она была освобождена под залог в размере 22 260 долларов.

“Домовладелица стала жертвой серьезного преступления, и мы намерены привлечь подозреваемых к ответственности”, - заявил шериф Рон Фриман в интервью WSB-TV. “В то же время мы должны продолжать соблюдать закон во всех аспектах этого дела”.

Полиции еще предстоит найти кого-либо из троих злоумышленников, пытавшихся обчистить жилье рэперши.

Родившаяся и выросшая в Мемфисе, штат Теннесси, Глорилла впервые вышла на рэп-сцену в 2022 году со своим синглом FNF (Let's Go), номинированным на премию "Грэмми", и быстро зарекомендовала себя как одна из самых быстрорастущих женщин-рэпперов в США. Ее дебютный альбом Glorious был выпущен в 2024 году и принес еще две номинации на премию "Грэмми" за главный сингл Yeah Glo!