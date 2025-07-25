Кто из уехавших российских звезд продолжает выступать за границей?

Российские артисты продолжают выступать за рубежом. Подробности узнало издание NEWS.ru.

Как отмечается, на музыкальном фестивале Vibe Fest в США в августе выступят Мария Машкова, Noize MC* (Иван Алексеев, включен Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрий Спирин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и комик Гарик Оганисян.

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова сыграет в спектакле «Записки сумасшедших» в Германии и Нидерландах, а также в «Единственные самые высокие деревья на земле» с Максимом Сухановым в Польше.

Народная артистка РФ Ксения Раппопорт даст гастроли в Израиле со спектаклем «Не тот свет» режиссера Авдотьи Смирновой. Вместе с ней выступят Максим Виторган и Виктория Толстоганова, а Евгений Хавтан из группы «Браво» выступит в 2025 году.

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Исполнитель роли Атоса в легендарном фильме «Три мушкетера» Вениамин Смехов даст сольные концерты в Австрии, Бельгии и Германии. Артур Смольянинов ** (внесен как в список иноагентов, так и в список террористов и экстремистов), осудивший СВО, теперь выступает как певец в Израиле. Рэпер Алишер Моргенштерн * (признан Минюстом РФ иностранным агентом) анонсировал мировой тур «Первый Трезвый Мировой» с выступлениями в США. Рок-группы «Сплин» и «Мумий Тролль» активно гастролируют по Европе.

* признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

** признан лицом, выполняющим функции иностранных агентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.