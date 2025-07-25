Михаил Ефремов съехал от жены Софьи Кругликовой

Михаил Ефремов и его пятая супруга Софья Кругликова переживают не лучшие времена. Ходят слухи, что пара на грани развода. Говорят, причиной проблем стала неверность Михаила Ефремова. По слухам, артист закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. Возлюбленная будто бы даже приезжала к избраннику, когда тот отсиживал тюремный срок за смертельное ДТП.

Теперь же поступила информация, будто Михаил Ефремов съехал от Софьи Кругликовой. Сообщается, будто бы прославленный актер живет на даче, а его пятая супруга осталась в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке, передает Starhit.

Журналисты пообщались с соседями артиста. Те сообщили, что давно не видели Ефремова. Якобы он попадался на глаза вскоре после выхода из тюрьмы по УДО, но потом его уже не встречали. А вот его пятую супругу Софью Кругликову местные жители будто бы видят регулярно. С кем из родителей живут их трое детей, неизвестно.

Меж тем в близком окружении пары новости о разводе опровергают. Знакомый Ефремова рассказал, что отношения у звезды сериала "Граница. Таежный роман" и Софьи Кругликовой сложные, и часто случаются скандалы. Но до развода им далеко. Более того, установлено, что в суд не поступало заявление от Ефремова или Кругликовой. Поговаривают, что брак артиста будет держаться до тех пор, пока жена готова прощать его. Якобы сам Михаил никогда не потребует развода.