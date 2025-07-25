Звезда «Обитаемого острова» обматерил и выгнал журналистов

39-летний бывший актёр Василий Степанов, переживающий трудные времена, как выяснилось, очень нервно реагирует на вопросы, связанные с его минувшей карьерой.

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В этом месяце стало известно о старте съёмок сериала "Полдень" по роману Аркадия и Бориса Стругацких "Жук в муравейнике". Главную роль - Максима Каммерера - исполнит Юрий Колокольников.

Корреспондент Mash решил узнать у Степанова, игравшего того же персонажа ранее - в "Обитаемом острове" Фёдора Бондарчука, как он относится к тому, что роль отдали другому.

Мужчина отреагировал резко: на вопрос отвечать не стал, вместо чего в очень грубой форме потребовал "собрать свои вещи" и отправиться восвояси, а затем захлопнул дверь. Видео инцидента (18+) опубликовано в Telegram-канале.

Напомним, в 2009 году молодой человек с модельной внешностью дебютировал в кино сразу главной ролью в большом проекте - в дилогии "Обитаемый остров" по одноимённому роману братьев Стругацких. В 2011 году артист стал ведущим музыкально-развлекательной программы канала ТВЦ "Давно не виделись!"

Однако вскоре всё пошло не так. В 2011-2018 годах Степанов успел сыграть ещё несколько ролей в не самых примечательных проектах, затем окончательно пропав с экранов.

Как выяснилось, в 2017 году Степанов был поставлен на учёт в психоневрологический диспансер с серьёзным психологическим заболеванием после падения из окна жилого дома, в результате которого чудом выжил. Как сообщал в текущем году тот же Mash, у экс-актёра - параноидная шизофрения.