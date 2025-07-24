Даже Пугачева оценила: Олег Меньшиков показал, как отдыхает в Италии

Российский актер театра и кино Олег Меньшиков проводит свой долгожданный отпуск в Италии. Для размеренного времяпрепровождения он выбрал северный регион страны — Ломбардия. Именно там находится известное озеро Комо.

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Сегодня Меньшиков поделился яркими и солнечными кадрами на странице личного блога. 64-летний актер продемонстрировал поклонникам виллу с бассейном и показал, чем он там занимается. Сначала артист немного поплавал, а после отправился почитать книгу. Видеозапись сопровождалась треком исполнителя Тото Кутуньо.

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«Привет с озера Комо… Операторская работа и режиссура — моя супруга Анастасия», — лаконично отметил Олег.

Отпускное видео прославленного артиста набрало уже большое количество лайков и комментариев. Многие искренне позавидовали Олегу и пожелали ему хорошего и насыщенного приятными событиями отдыха. Принять участие в обсуждениях решила и Алла Пугачева. 76-летняя Примадонна оставила под публикацией Меньшикова восторженный отклик.