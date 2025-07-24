Стало известно, что Брэд Питт думает о новом романе Дженнифер Энистон

Брэд Питт с теплотой отреагировал на возможный роман своей бывшей жены Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом и коучем Джимом Кертисом.

© Super.ru

Инсайдер дал понять, что «эксы» в прекрасных отношениях и забыли старые обиды, а потому желают друг другу исключительно счастья.

«Брэд очень рад, что Джен нашла любовь с парнем, который, кажется, без ума от неё. Их брак закончился почти двадцать лет назад, но он всегда испытывал к ней нежность», — утверждает источник Daily Mail.

Брэд и Дженнифер начали встречаться в 1998 году и связали себя узами брака в июле 2000-го. Но уже в 2004-м поползли слухи об измене Брэда с Анджелиной Джоли — партнёршей по фильму «Мистер и миссис Смит». В 2005 году пара публично подтвердила расставание.

Как бы там ни было, актёры, судя по поступкам и комментариям друг о друге, действительно остались друзьями. После того как сталкеру Энистон, въехавшему в ворота её дома, предъявили обвинения, Питт предложил бывшей пожить в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Что касается нового романа Джен, то слухи она пока не комментировала. Тем не менее её с Кертисом регулярно видят вместе папарацци.