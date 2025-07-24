Возлюбленный Анфисы Чеховой раскрыл, как завоевал ее сердце

В этом году Анфиса Чехова впервые за долгое время предстала публике нового возлюбленного — актера и продюсера Александра Златопольского. Поклонники заметили, что рядом с ним телеведущая буквально светится от счастья. Их очень интересовал вопрос, как познакомилась пара. И, наконец, Анфиса решила приоткрыть завесу тайны.

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Анфиса и Александр рассказали свою историю знакомства в новом трогательном видео. Каждый из них уже успел побывать в браке и завести детей. Знаменитости и не надеялись встретить любовь в зрелом возрасте. Влюбленные вспомнили, что впервые пересеклись 10 сентября на модной премии, которую вела Чехова.

Златопольский отправился туда получать приз в номинации «Продюсер года». Анфиса призналась, что тогда не знала Александра, а вот он был наслышан о телеведущей.

Когда Анфиса и Александр встретились на сцене, между ними сразу пробежала искра. И продюсер приступил к активным действиям. Златопольскому пришлось пробираться через помощницу звезды, которая пыталась его отогнать. Дело в том, что желающих взять номер Чеховой оказалось прилично.

В итоге Александр поделился, что ему пришлось «выстоять очередь из мужчин, которые тоже хотели пригласить куда-то» звезду. Но продюсер добился своего и смог покорить Анфису.

Анфиса Чехова один раз была в официальном браке с актером Гурамом Баблишвили. В мае 2012 года у них родился сын Соломон.

Напомним, недавно телеведущая в шутку назвала своего возлюбленного дедом из-за его хороших манер.