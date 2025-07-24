Певец Илья Колунов высказался о пикаперах, столкнувшись с ними на личном опыте

Не так давно общественность потрясла серия видео, на которых мужчины в открытую домогались девушек в центре Москвы. На кадрах неизвестные хватали их, предлагали проследовать вместе в туалет, при этом снимали все свои выходки на камеру.

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Некоторые знаменитости уже осудили непристойное поведение незнакомцев. В частности, певец Илья Колунов в соцсети прокомментировал пост одной из жертв пикаперов.

«Твари! Руки бы оторвал каждому», — написал артист.

Как выяснил StarHit, за таким отношением исполнителя хита «Самая» к пикаперам стоит не только его гражданская позиция, но и личный опыт. Дело в том, что от действий последователей секс-гуру пострадала его одноклассница и близкая подруга. После случившегося Колунов связался с ней и всячески поддержал.

В разговоре с изданием певец рассказал, что на самом деле думает по поводу таких мужчин.

«Беда, дорогие друзья, не только в том, что каким-то бесхребетным дебилам это показалось забавным, но в том числе и в комментариях, которые пишут в Сети. Пока одноклеточные, в паспортах которых почему-то указано „мужской пол“, будут так себя вести и, что страшнее всего, поощрять подобное, о каком институте семьи может идти речь?» — возмущается исполнитель.

Ранее мы писали о том, чему пикаперы учат мужчин в Сети и сколько просят за консультации.