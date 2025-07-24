Стали известны обстоятельства смерти звезды «Улиц разбитых фонарей»

Актер Владимир Котов сообщил, что его коллега и друг Кирилл Датешидзе ушел из жизни после трехлетней борьбы с онкологией. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на слова Котова.

По информации издания, о рецидиве в болезни Датешидзе стало известно еще в феврале, после чего он снова начал проходить курс лечения.

«Кирилл проходит новое обследование, скоро понадобятся средства на платную химиотерапию и дальнейшее платное лечение», — рассказывал артист в начале года.

Сообщается, что на фоне лечения рака развилась тяжелая анемия, из-за чего медики отменили последнюю процедуру химиотерапии. Еще некоторое время, уже на четвертой стадии заболевания, переливание крови поддерживало состояние Датешидзе, но спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что актер сериала «Улицы разбитых фонарей», театральный режиссер и педагог Кирилл Датешидзе ушел из жизни в возрасте 78 лет.