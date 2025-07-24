Анна Семенович призналась, что разорила своего бойфренда

Анна Семенович сейчас встречается с бизнесменом Денисом Шреером. У пары, вопреки многочисленным слухам, все хорошо. Сегодня экс-«блестящая» подтвердила это в личном блоге.

Семенович опубликовала совместное видео с Денисом. Анна иронично прокомментировала новости о том, что жених от нее сбежал с ее же деньгами.

«Ну что, банда в сборе! Денис Семенович, говорят, что ты меня бросил, украл все мои деньги. Где бабки мои?!» — шутливо обратилась Анна к любимому. «Ай-яй-яй», — произнес псевдообреченно Денис. Семенович громко рассмеялась в камеру, демонстрируя свое отношение к нелепым слухам и давая понять, что у нее Шреером все прекрасно.

«Денис меня не бросил, деньги мои не украл, а вот я его почти разорила!» — также призналась под постом Анна.

Фолловеры посмеялись над роликом Семенович, оценив ее ироничное отношение к слухам. А некоторые даже позавидовали Денису, что ему досталась такая веселая и зажигательная партнерша. «Аня, вы подарок для него, пусть не жалеет денег», «Анечка всегда позитивная при хорошем настроении, умничка, счастья вам», «Такую девушку любить и одаривать — счастье для мужчин», — отметили подпичики.