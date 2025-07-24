Пригожин раскрыл секрет семейного счастья

Секрет гармонии в семье заключается в том, чтобы не совершать денежных трат без согласования с супругой. Как сообщает News.ru, об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Он отметил, что семейное счастье строится на взаимном уважении и партнерстве. Главное место в семье должна занимать любовь.

«Моя жена — она же мой партнер, поэтому я не делаю каких-то трат, не посоветовавшись с ней. Как сказал однажды наш сын, главное в семье — это любовь. Если есть любовь, то нет такого подразделения "Кто главный?"» — высказался Пригожин.

Ранее супруга продюсера Валерия заявила, что она любит жизнь и предпочитает не грустить. Звезда всегда концентрируется на чем-либо хорошем.