Сменивший имидж Максим Матвеев показал накаченное тело

42-летний Максим Матвеев может дать фору 25-летним мужчинам. Зять Михаила Боярского находится в прекрасной физической форме благодаря регулярным тренировкам.

Сегодня звезда «Стиляг» поделился в личном блоге новым фото, на котором он обнажил накаченные руки и торс. Кроме того, актер сменил имидж для роли в новой картине — он обзавелся длинными волосами. Образ «дополнил» внушительный бутафорский шрам на груди мужа Елизаветы Боярской.

Поклонницы оценили новую внешность Максима и даже сравнили его с топовыми голливудскими красавцами. «Так на Орландо Блума похож. Со светлыми глазами Блум будет такой же красивый, как наш Максим», «Ой, тут на Генри Кавилла похож», «Как хорош!», «Огонь», «Максим, вы — машина!», «Лизе очень повезло», — написали фолловеры артиста.

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Боярская вышла замуж за Матвеева в 2010 году. Ради дочери Д’Артаньяна Максим ушел от жены, актрисы Яны Сексте. Она тяжело переживала измену мужа и долго не могла оправиться. «Это была чудовищная история. Была любовь, а потом боль», — признавалась Яна в одном из интервью.