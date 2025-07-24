«Синдром мигранта»: кто из покинувших Россию звезд спивается за рубежом

Недавно актриса Рената Литвинова призналась, что следует строгой системе питания, но не отказывает себе в шампанском. Кто еще из уехавших звезд позволяет себе пить в любое время рассказал News.ru.

Рената Литвинова

Сейчас 58-летняя Литвинова живет в Париже. Она давно не снимается в большом кино, однако признается, что все равно поддерживает физическую форму. Артистка много занимается спортом, ест совсем немного, однако позволяет себе шампанское.

«Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчета бокалов, вот в этом и состоит весь мой пищевой грех. Радоваться важнее», — призналась звезда.

Пользователи в комментариях к посту отмечают, что у Ренаты не совсем здоровый вид и она выглядит слишком худой и изможденной. Психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что спиртное негативно влияет на актрису.

«Для женщин критерии очень строгие. Одна порция алкоголя три-четыре раза в неделю считается допустимой по европейским нормам, но, если женщина пьет каждый день и ничего не ест, она спивается. Можно только посочувствовать», — отметил Шуров.

Он напомнил, что алкоголь — это нейротропный яд. Впрочем, по его наблюдениям, многие худеющие женщины действительно злоупотребляют спиртным, так как оно не метаболизируется и жир откладывается не на боках, а в печени.

Земфира*

Подруга Литвиновой Земфира* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) тоже сильно похудела. Пользователи заметили, что в 2022 году на концерте в Гааге, где артистка раскритиковала действия российской армии, язык у нее заплетался. Некоторые предположили, что она была пьяна или под наркотиками.

«Я считаю, что Литвинова с расстройством поведения, которая недоедает, подсадила на это и Земфиру*», — сказал Шуров.

Отметим, что год спустя во время гастролей в Казахстане Земфира* устроила скандал организаторам из-за того, что в гримерке не было алкоголя. Это не помешало ее музыкантам закатить пьяную вечеринку.

Максим Галкин*

Юморист Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сам признавался, что начинает утро с бокала грузинского вина и это — хороший способ поднять настроение. Его супруга, певица Алла Пугачева, сказала, что ее муж «любит выпить, зато не бабник».

Вместе с тем после отъезда из России заработки Галкина* упали. Его доходы в ЕС нельзя сравнить с российскими, а концертов стало довольно мало. Продюсер Сергей Дворцов напомнил, что райдере Галкина всегда были прописаны три вида алкоголя.

«У любого артиста, конечно, есть в райдере или коньяк, или виски, а кто-то даже и водкой злоупотребляет. Но это так, для поднятия тонуса перед выходом на сцену», — говорил Дворцов.

Шуров отметил, что привычка начинать день с алкоголя является тревожным знаком и поводом для обращения к специалисту.

Дмитрий Назаров

Актер Дмитрий Назаров после СВО стал писать стихи с критикой России. Его уволили из театра, после чего с женой Ольгой Васильевой артист переехал во Францию. Назаров живет на повышенную пенсию и гонорары от редких спектаклей.

Многие пользователи отметили, что в роликах в соцсетях Назаров выглядит постаревшим, похудевшим, а лицо стало ассиметричным. По мнению Яны Поплавской, причиной является «непомерное количество алкоголя». При этом сам актер отвергает подозрения.

Артур Смольянинов*

Артист Артур Смольянинов* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России после начала спецоперации. Несовершеннолетних сыновей он оставил с актрисой Дарьей Мельников.

Он, как и Галкин*, писал в соцсетях, что можно употреблять алкоголь с самого утра. По словам Смольянинова*, когда он начал день с бокала красного вина, ничего ужасного не случилось, а когда с белого, то это был поступок смелого парня. Комментаторы отмечали, что выглядит он не на 40, а на все 60. Кроме того, он производит впечатление человека, у которого сильно ухудшилось здоровье и обострились пагубные привычки.

Татьяна Лазарева*

Юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подозревали в злоупотреблении алкоголем после слов журналистки Ксении Собчак. По ее словам, на съемках шоу «Две звезды» от артистки пахло спиртными напитками. Собчак отметила, что Татьяна пронесла коньяк в гримерку и ее поведение на съемочной площадке было ужасным.

Лазарева* признавалась, что стала больше пить из-за бытовых проблем после переезда в Испанию и нервов. Однажды она поняла, что проблемы нужно решать другим способом, и начала трезвую жизнь.

Журналист Владимир Соловьев не поверил Лазаревой* и назвал ее «тяжело пьющей женщиной», а ее состояние — «алкоголической агрессией». При этом артистка так или иначе работает с вином артистка так или иначе работает с вином — она проводит экскурсии для туристов по виноградным плантациям и гастрономические вечера.

Почему иноагенты пьют?

По словам нарколога Шурова, в желании уехавших за границу артистов выпивать нет ничего удивительного. По его словам, это «синдром мигранта» — психологическое состояние, когда человек не может вписаться в чужую культуру.

«Тем более этих людей тут на руках носили, они большие деньги зарабатывали, а там они никто. Считаю, они стали грустить и подпитывать свое психоэмоциональное состояние теми способами, которые им доступны», — сказал Шуров.

Эксперт подчеркнул, что алкоголизм — это распространенная болезнь среди звезд, однако многие артисты какое-то время стараются не пить. Как правило, когда у них есть работа, им нужно соблюдать моральный облик и появляться на публике.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов