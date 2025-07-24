Вика Цыганова посоветовала Насте Ивлеевой обратиться к Богу

Певица Вика Цыганова дала совет блогеру Насте Ивлеевой, которая опубликовала в Сети фото в мокром платье. Артистка считает, что звезде следует обратиться к Богу.

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Мнение Цыгановой приводит издание «Абзац». Певица напомнила, что «каждый придет на суд Божий».

«Я просто хочу посоветовать Насте открыть свое сердце для Бога и понять, что выше и лучше этого нет. Но это должно быть какое-то искреннее и личное желание, а не для публики», - сказала она.

Цыганова выразила надежду, что душа Ивлеевой «придет на путь любви, истины и понимания». Она напомнила: пороки не делают человека счастливым, но за них придется отвечать.

Ранее Ивлеева вспомнила, как дошла до уныния и почувствовала бессмысленность всего. Она поделилась: состояние было хуже «истеричных слез и переживаний». В трудный момент блогер пошла в церковь и исповедовалась.