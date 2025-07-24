Мать Тимати высказалась о популярности сына

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) стал популярным после участия в проекте «Фабрики звезд». С тех пор ему удалось взойти на вершину пьедестала российского шоу-бизнеса. Мать исполнителя хита «В клубе» Симона Юнусова рассказала, что у сына еще в детстве были заметны задатки артиста.

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«С самого его детства было ясно, что растет большой артист. Я не могу сказать, что это была какая-то гордость, нет», — приводит слова матери звезды Teleprogramma.org.

Юнусовой всегда было интересно, сможет ли Тимати стать артистом, и какой выберет жизненный пути. В итоге, как отметила Симона, сын добился всего, что хотел.

Помимо Тимати, у Симоны есть сын Артем, который стал успешным ресторатором.

Рэпер подарил матери двух внуков. У певца есть дочь Алиса, которая появилась на свет в отношениях с моделью Аленой Шишковой. От первой вице-мисс Россия 2014 года Анастасии Решетовой у него родился сын Ратмир.

Напомним, недавно Симона высказалась о будущей профессии внуков. Мать Тимати не хотела бы видеть их в будущем исключительно блогерами. По ее мнению, для начала нужно получить какой-либо жизненный опыт.