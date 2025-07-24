Дело между Анной Седоковой и семьёй погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обретает новые обороты. В разговоре с Super адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи Яниса Тиммы, раскрыла новые подробности судебного процесса против певицы Анны Седоковой.

Мы подали в суд на Анну Седокову в России и Латвии, чтобы привлечь её по статье УК РФ "Доведение до самоубийства" —Маргарита Гаврилова.

По словам Гавриловой, латвийский иск был подан 10 дней назад, а российский — 6 дней назад. Одновременно с этим было подано заявление о розыске имущества певицы для возможного взыскания. Однако певица не выходит на контакт ни с семьёй, ни с адвокатом для выяснения деталей.

Пока мы выявили её расчётные счета в весьма солидном количестве и депозитные вклады, на которые мы тоже будем претендовать. Она категорически отказалась от общения с кем-либо и не выходит на связь —Маргарита Гаврилова.

В настоящее время, как пояснила адвокат, проводится доследственная проверка по заявлению о доведении до самоубийства. По закону она может длиться от 10 дней до 2 месяцев. После сбора всех необходимых документов семья Тиммы планирует подать дополнительные иски.

Это важно. Как только нотариус нам предоставит все ответы о наличии её имущества в настоящее время либо в предыдущие периоды, на которые мы можем претендовать при отмене брачного договора, мы идём в суд. Нам просто нужно собрать документы —Маргарита Гаврилова.

Особое внимание юрист обратила на финансовые несоответствия в доходах певицы Анны Седоковой, отметив, что это стало одной из причин подачи заявлений.

Судя по налоговой декларации Седоковой, она в жизни не зарабатывала больше 2–3 миллионов рублей в год. Тогда откуда у неё столько денег? —Маргарита Гаврилова.

Напомним, что известный латвийский баскетболист Янис Тимма трагически погиб в 2024 году. Его родственники убеждены, что к трагедии привели отношения спортсмена с Седоковой, хотя сама певица свою причастность категорически отрицает.