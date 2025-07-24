Лиана Шульгина пожаловалась на дочь, которая просила отдать брата в детдом

Лиана Шульгина — мама двоих детей. Этой весной невестка Валерии родила второго ребенка, сына Мирона. Также у нее и мужа Арсения есть дочь Селин, которой сейчас четыре года.

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В личном блоге Лиана рассказала, как тяжело ее наследница привыкала к братику. Первый месяц, по словам блогерши, выдался невероятно трудным — девочка ревновала родителей к Мирону и даже просила избавиться от него.

«Очень много слез, капризов и ревности у Селин. „Давайте его отдадим обратно или в детский дом“, — фразы, которые мы слышали почти каждый день», — пожаловалась Шульгина.

Селин постоянно пыталась привлечь к себе внимание и отказывалась подходить к брату. Но через два месяца ситуация кардинально изменилась — теперь девочка вовсю играет с Мироном, называет его лаковыми словами и помогает маме в уходе за ним. «Время лечит, и терпение родителей творит чудеса», — назвала секрет успеха Лиана.

В комментариях многие поддержали Шульгину и поделились своими аналогичными историями о детях. Однако не всем понравилось откровение блогерши. «Терпение родителей? Особенно мамы, которая то в Дагестане, то в Таиланде кристаллики рассматривает. Спасибо большое вашей маме Вере», — отметила одна из подписчиц.