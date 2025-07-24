«Немного пресно»: Шаляпин о работе с Собчак

Певец Прохор Шаляпин поделился о своем опыте работы с журналисткой Ксенией Собчак на VK Fest. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он признался, что благодарен ей.

Шаляпин и Собчак стали ведущими фестиваля. Прохор признался, что очень переживал, а стоять рядом с журналисткой на одной сцене — шаг вперед для него.

«Все-таки я был немного зажат. Для меня это новый опыт, поэтому, чтобы никто на меня не обиделся, дипломатично старался объявлять всех, хотя, это, конечно, немного пресно», — заявил музыкант.

Он также отметил, что все конфликты с Ириной Дубцовой исчерпаны. Напомним, что недавно они вместе пообщались с журналистами на VK Fest и похвалили талант друг друга, что стало примирением после конфликта в соцсетях. Отдельно Шаляпин высказался и о Любови Успенской, подчеркнув, что шутка над ней была всего лишь частью сценария.