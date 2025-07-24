Познер отреагировал на критику Руслана Белого*

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на слова комика Руслана Белого* (признан иноагентом на территории РФ), назвавшего его «чудилой». Журналист заявил, что не знаком с экс-участником Comedy Club и впервые слышит его имя.

Реакцию Познера на ситуацию узнало издание «Абзац».

«Мы с ним не знакомы. Я первый раз вообще слышу об этом человеке. Мне нечего ему сказать», - сообщил ведущий.

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Напомним, юморист заявил о разочаровании в Познере и осудил его за молчание по поводу СВО. Он считает, что журналист испугался, и назвал «чудилой».

Белый* в 2022 году уехал из России. Выступает за границей в питейных заведениях и продает видео концертов за деньги.

*признан иноагентом на территории РФ