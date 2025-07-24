Николь Шерзингер публично поцеловала Эмина Агаларова

Эмин Агаларов пообщался с зарубежной коллегой Николь Шерзингер на одном музыкальном мероприятии. Встреча азербайджанского певца и солистки The Pussycat Dolls была запечатлена на камеру.

Артист опубликовал кадры с Николь в личном блоге. Звезда охотно позировала перед фотографами в компании Эмина, который в этот момент сиял и постоянно улыбался. Он поцеловал руку Шерзингер, а она в ответ чмокнула его в обе щеки.

«Не могу поверить», — подписал кадры певец, впечатленный недолгой встречей с мировой знаменитостью.

Николь выглядела статно и величественно в белом брючном костюме с длинной накидкой. Агаларов же предпочел минималистичный образ — черную рубашку и черные брюки.

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