Солист группы «Бонд с кнопкой» рассказал о творчестве

Группа «Бонд с кнопкой» устроила живой концерт на «Авторадио». Музыканты не только исполнили свои хиты, но и пообещали поклонникам новый альбом «Дом».

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Фронтмен коллектива Илья Золотухин с ходу заявил, что у него есть треки круче главного хита.

«От количества "Кухни" в медиапространстве уже тошно. У меня есть песня лучше, чем "Кухни" – ребята подтвердят», – поделился он.

Новый альбом записан «лайвом» в одной комнате, а о себе музыканты отозвались с иронией: «Мы – шесть людей средней степени паршивости и довольно талантливые».

Когда ведущие «Мурзилки Live» попытались выяснить, почему группу называют «яркими представителями инди-фолка», артисты лишь развели руками и признались, что сами не знают, кто они.

Концерт получился не только музыкальным, но и очень смешным – между треками «Плач», «Птиц» и «Камушки» Золотухин устроил мини-стендап. На вопрос о музыкальных трендах он ответил, что об этом должен говорить Леонид Агутин.

Зашла речь и о его книге «Повреждение от прекрасного», которую сам автор не советует читать.