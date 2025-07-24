Белый* обозвал Познера за отказ высказаться против СВО

Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) осудил Владимира Познера за отказ высказаться против СВО и обозвал «чудилой». Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу комика.

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По словам артиста, раньше он являлся поклонником Познера, которого считал «образованным и классным журналистом». Также он вспомнил, как Владимир раскаивался за пропаганду в советское время. Однако теперь Белый* разочаровался в журналисте, который не стал высказываться про СВО. Он считает, что Познер испугался, и назвал его «чудилой».

«Я просто думаю: «А ты чего боишься?». Окей, мне страшно, вам страшно, всем страшно, но ему 90 лет! Это на 20 лет больше, чем я планирую прожить счастливейшую жизнь. Я пришел к выводу, что Бог специально его не забирает, потому что даже ему интересно, как потом этот чудила будет выкручиваться», — высказался комик.

Журналист не комментировал критику в свой адрес.

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*признан иноагентом на территории РФ