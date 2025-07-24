Экс-жена Михаила Галустяна намекнула на воссоединение

Бывшая супруга Михаила Галустяна намекнула на возможное примирение с комиком. Виктория откровенно поговорила с подписчиками в соцсети.

Фолловеров интересовало, как она справляется с двумя дочерьми-подростками после развода. Наступил непростой возраст, и мало кто из родителей переживает его без проблем и недопониманий.

«Мы с Мишей справляемся. Позволяю дозволенное, договариваемся о допустимых границах. Эстелла и Элина понимают меня сейчас лучше, чем когда-либо».

Виктория отметила, что порой приходится ставить ультиматумы и не давать детям слишком много свободы. Особенно, если это касается их безопасности. Внимательные поклонники сразу смекнули, что экс-жена артиста неспроста упомянула его имя. Галустян помогает воспитывать дочек, и, судя по всему, поддерживает теплое общение и с бывшей супругой.

На вопрос о воссоединении с Михаилом Вика не стала давать четкого ответа, но и не стала отрицать, что может дать им обоим шанс снова быть вместе.

«Пути Господни неисповедимы», — уклончиво отреагировала она.

Напомним, комик расстался с супоугой еще в прошлом году, но рассказать о разладе пара решилась только спустя несколько месяцев. Причины Галустян называть не стал, однако фанаты уверены, что дело не в измене. Просто брак изжил себя, отношения сошли на нет, что часто бывает даже в крепких союзах.

После разрыва Виктория начала публиковать больше контента. На фото она неизменно счастливая, без намека на грусть и ностальгию. А вот Михаил не скрывает, что ему расставание далось непросто. Он заметно похудел и из прежнего балагура превратился в печального романтика. На днях он исполнил грустную песню под гитару, чем озадачил подписчиков. Они, как могут, поддерживают юмориста, который пока так и не оправился после личной драмы.