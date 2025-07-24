Катя Лель обратилась к экстрасенсам в поисках пропавшего экс-супруга

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Бывший муж певицы Кати Лель пропал без вести во Франции в начале апреля. Игорь Кузнецов уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа.

Катя Лель обратилась к экстрасенсам в поисках пропавшего экс-супруга
© Global Look Press

Лель рассказывала, что ее бывший муж отправился во Францию буквально на день по делам. Бизнесмен жил у знакомого в доме на берегу моря. Когда Кузнецов в последний раз разговаривал по телефону, связь оборвалась, вероятно из-за шторма. Больше на связь он не выходил.

Артистка не теряет надежды увидеть бывшего мужа живым. Более того, в своих поисках певица прибегла к помощи детективов, найденных во Франции. А еще Катя Лель обратилась к экстрасенсам. Причем, по ее словам, одни утверждают, что Кузнецов жив, а другие - что нет.

"Кто-то из экстрасенсов говорит, что его поле не считывается. Другая часть считает, что он жив. Я обращалась и к известным экстрасенсам, и к тем, кто не афиширует себя. Я с ним два года не общалась. Он с дочкой только говорил. Не могу знать всего, что происходило в его жизни… Из-за чего все произошло", - сообщила Катя Лель в "ШБ-шоу" продюсера Георгия Иващенко на Russian MusicBox во время премии канала Fashion TV.

Напомним, Катя Лель вышла замуж за Игоря Кузнецова в 2008 году. Со стороны казалось, что у артистки идеальный брак. Тем удивительнее общественности было узнать два года назад о разводе. Впоследствии певица рассказывала, что приняла такое решение, потому что устала терпеть любовь к спиртному и измены супруга.