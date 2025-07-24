Катя Лель обратилась к экстрасенсам в поисках пропавшего экс-супруга

Бывший муж певицы Кати Лель пропал без вести во Франции в начале апреля. Игорь Кузнецов уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа.

Лель рассказывала, что ее бывший муж отправился во Францию буквально на день по делам. Бизнесмен жил у знакомого в доме на берегу моря. Когда Кузнецов в последний раз разговаривал по телефону, связь оборвалась, вероятно из-за шторма. Больше на связь он не выходил.

Артистка не теряет надежды увидеть бывшего мужа живым. Более того, в своих поисках певица прибегла к помощи детективов, найденных во Франции. А еще Катя Лель обратилась к экстрасенсам. Причем, по ее словам, одни утверждают, что Кузнецов жив, а другие - что нет.

"Кто-то из экстрасенсов говорит, что его поле не считывается. Другая часть считает, что он жив. Я обращалась и к известным экстрасенсам, и к тем, кто не афиширует себя. Я с ним два года не общалась. Он с дочкой только говорил. Не могу знать всего, что происходило в его жизни… Из-за чего все произошло", - сообщила Катя Лель в "ШБ-шоу" продюсера Георгия Иващенко на Russian MusicBox во время премии канала Fashion TV.

Напомним, Катя Лель вышла замуж за Игоря Кузнецова в 2008 году. Со стороны казалось, что у артистки идеальный брак. Тем удивительнее общественности было узнать два года назад о разводе. Впоследствии певица рассказывала, что приняла такое решение, потому что устала терпеть любовь к спиртному и измены супруга.