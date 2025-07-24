Дочь Бони закатила публичную истерику

Ссора блогера Виктории Бони с дочкой Анджелиной попала на видео. Как сообщает Starhit, девочка закатила истерику после того, как ее попросили сняться в ролике с певцом Прохором Шаляпиным — по мнению дочки модели, мать заставляет ее работать в 13 лет.

Анджелина Летиция — дочь Виктории от наследника компании Smurfit Kappa Group Алекса Смерфита. Большую часть времени она проводит с отцом в Монако, однако недавно Боня привезла девочку в Москву и стала активно погружать в светскую жизнь города. На днях блогер привела дочь на VK Fest, а 23 июля — на презентацию собственного бренда косметики.

Сперва Анджелина была рада и улыбалась, однако со временем ее настроение испортилось. Девочка не отрывала взгляда от телефона, ведя с кем-то активную переписку. Когда мама попросила ее сняться с Шаляпиным, та заявила, что не хочет принимать участие в ролике. Виктория пыталась успокоить Анджелину, однако та стала нервничать и перешла на английский.

«Она говорит: "Я не хочу работать. Ты меня заставляешь работать. Я этого не хочу"», — переводила возмущения дочери экс-участница «ДОМа-2».

Сама девочка подчеркивала, что ей 13 и она не должна работать в принципе.

После Боня и дочь отошли в сторону, где конфликт продолжился. Блогеру пришлось даже отойти от девочки, чтобы перевести дух.