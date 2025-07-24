Оззи Осборн оставил семье в наследство миллионные долги

22 июля стало известно о смерти лидера музыкальной группы Black Sabbath, певца Оззи Осборна. Ему было 76 лет. Последние годы артист боролся с болезнью Паркинсона.

Теперь же журналисты выяснили, что Оззи Осборн оставил не настолько роскошное наследство, как могли бы многие представить. По разным источникам, состояние артиста оценивается в 200-220 миллионов долларов. Однако для такой знаменитости, какой был Оззи Осборн, это весьма скромные деньги.

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Более того, выяснилось, что певец оставил после себя внушительные долги. Речь идет о пяти миллионах долларов, передает Radaronline. Это задолженность по налогам. Почему Оззи не озаботился их оплатой, неизвестно. Впрочем, сам Осборн еще при жизни утверждал, что его никогда не интересовали финансовые вопросы. Их он переложил на свой супругу Шэрон.

А еще говорят, будто Оззи Осборн распродал недвижимость. Речь идет о жилье в США. Дело в том, что знаменитый исполнитель мечтал вернуться на родину, в Бирмингем. Собственно, там и прошел последний, прощальный, концерт Оззи Осборна в начале июля. Однако это было благотворительное мероприятие, длившееся порядка десяти часов и собравшее на сцене самых разных артистов. Говорят, все средства, вырученные за этот концерт, пошли в фонды, направленные на борьбу с болезнью Паркинсона.