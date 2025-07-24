«Занесла в черный список»: Кушанашвили о конфликте Кудрявцевой с Чеботиной

Журналист Отар Кушанашвили вступился за свою подругу, телеведущую Леру Кудрявцеву, которая пожаловалась на грубую выходку певицы Люси Чеботиной. Об этом он сказал в своей программе «Каково?!», который опубликован на YouTube.

Кудрявцева поссорилась с Чеботиной за кулисами одного из концертов еще в 2024 году. Телеведущая обиделась, что молодая певица с ней плохо поздоровалась, а исполнительница хита «Солнце Монако» позднее говорила, что Лера ворвалась к ней в гримерку, пока все переодевались.

«Чеботина, представитель нового поколения, не знает одного: если Лера кого-то занесла в черный список, там уже не будет ни песен про Монако, ни песен про "такую, как я, больше никогда не встретишь, желаю тебе всего самого лучшего". Лера — человек, запоминающий всех, кто не проявил к ней почтения», — убежден Кушанашвили.

Журналист считает, что причины подобного поведения кроются в разнице поколений. Кушанашвили заявил, что он и Кудрявцева везде хотят «установить атмосферу любви» и хотят, «чтобы все сразу дружили».